Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на президентские выборы в США, где основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.

Об этом пишет агентство РИА "Новости" в среду, 4 ноября.

Так, она назвала ситуацию в США "очень взрывоопасной" и добавила, что в там уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов.

"Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас", - сказала министр.

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, борьба между кандидатами, которая велась "всеми средствами", продолжается.

Напомним, по данным на 11:22 по киевскому времени Дональд Трамп пока лидирует в 29 штата, Джо Байден - в 21. "Страна" следит за подсчетом голосов в онлайн-формате.

Между тем действующий глава государства США заявил, что он выиграл президентские выборы в США и обошел своего конкурента от Демократической партии в ряде ключевых штатов.