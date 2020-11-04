Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заболела Covid-19. Тест подтвердил наличие у нее коронавирусной болезни.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"К сожалению, тест на ковид положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста. Всех, с кем контактировала последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", - написала депутат, добавив, что будет на карантине.

Стоит отметить, что в последний раз Ясько приходила в сессионный зал Верховной Рады 20 октября, а вот на вчерашнем заседании парламента ее не было.

Ранее мы писали о еще одном заболевшем депутате от "Слуги народа", Александре Завитневиче, который возглавляет Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

А вот глава исполкома Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что бессимптомно переболел Covid-19 и узнал об этом только сдав тест на антитела.