Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) обсудили с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко результаты местных выборов, усилия по борьбе с Covid-19 и кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.



Об этом сообщается на странице представительства США в группе послов G7 в Twitter.



Так, во время встречи с пятым президентом Порошенко послы стран G7 обсудили ряд вопросов, включая местные выборы, международные усилия по борьбе с Covid-19 и последние события, связанные с Конституционным судом.

"Сошлись на мысли относительно необходимости объединения сил, что выступают за реформы, для урегулирования кризиса с КС, укрепления антикоррупционных институций в Украине и решения вопроса судебной реформы", - говорится в заявлении послов.



Петр Порошенко также прокомментировал встречу. Он написал, что обменялся с послами мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, а также обсудили конституционный кризис, вызванный решением Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству.

"Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права", - написал Порошенко.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал эту встречу:

"В переводе на нормальный язык это означает следующее: послы попросили Порошенко дать голоса за снос или блокировку деятельности КСУ, который сам же Порошенко на пару с Коломойским и контролирует.

Теперь Порошенко предстоит подумать как ему поступать в этой ситуации.

Сам он пока очень неопределённо прокомментировал встречу, написав, что нужно искать выход в диалоге, на основе "верховенства права". То есть типа согласен поторговаться", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что послы G7 встревожены попытками отменить "антикоррупционные реформы". В своем сообщении они отметили, что поддерживают жителей Украины "в борьбе за богатую и демократическую страну".



Также напомним, что западные послы вступились за НАБУ после решений Конституционного суда .