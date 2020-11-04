После того, как президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об увольнении судей КСУ, совет судей подготовила обращение к нему. В нем указано, что роспуск КСУ угрожает национальной безопасности и и может разрушить основы конституционного строя государства.

Соответствующее заявление публикует "Судебно-юридическая газета".

Полный текст заявления

"Уважаемый господин Президент!

Совет судей Украины глубоко уважает инициативы Президента Украины, направленные на укрепление правовых институтов государства и обеспечения верховенства права. Именно это верховенство права, выступает мерилом правовой политики в демократических государствах, к стандартам которых мы стремимся, должна стать тем стержнем, вокруг которого будет формироваться сфера законности и правовой стабильности в Украине.

События, которые в последнее время разворачиваются вокруг Конституционного Суда Украины, угрожают основам конституционного строя и национальной безопасности Украины.

Ваш законопроект, которым Вы предлагаете прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда и признать ничтожным его решения, без правового обоснования, без оценки рисков и вызовов, которые в нем кроются, может разрушить основы конституционного строя государства.

Совет судей Украины подчеркивает, что такие действия кроме подрыва правовых основ разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную угрожают разрушением правовых основ государства и общественного порядка. Продолжение политической борьбы за суд, попытки использовать суд в политических, корпоративных и личных интересах, сделать его ручным и игнорировать верховенство Конституции Украины - это путь к правовому хаосу и сплошного беспорядка, при которых победителей быть не может.

Очевидно, что даже у государственных деятелей довольно высокого уровня пока отсутствует четкое понимание сущности и функций Конституционного Суда Украины после конституционной реформы 2016 года.

Конституционный Суд Украины единственный орган конституционной юрисдикции в Украине, который не принадлежит ни к одной из ветвей власти, а формируется законодательной, исполнительной и судебной ветвью власти на равных началах и в определенный Конституцией Украины способ.

Судьи Конституционного Суда Украины при осуществлении своих полномочий являются независимыми и подчиняются только Конституции Украины и руководствуются Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

Откровенное игнорирование этих основополагающих принципов государственного устройства Президентом Украины особенно опасным.

Владимир Александрович, сейчас Украина сдает тест на звание демократического и правового государства и именно Вам, как Гаранту Конституции Украины, не следует прибегать к сомнительным шагам, а наоборот - обеспечить верховенство Конституции Украины, которая определяет государственное устройство, порядок и принципы функционирования всех ветвей власти".

Ранее мы писали, что Зеленский пригрозил судьям КСУ уголовными делами, если те отменят его законопроект о роспуске.

Также до этого президент заявлял о готовности распустить парламент, если его фракция "Слуга народа" не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.