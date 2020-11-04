Модераторы социальных сетей Facebook и Twitter пометили публикации кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена примечаниями о том, что подсчет голосов продолжается и результаты выборов пока неизвестны.

Так, на странице Трампа в Facebook появилось сообщение: "Мы идем хорошо, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Голосовать нельзя после закрытия голосования!".

В свою очередь Байден написал: "Сохраняйте веру, ребята. Мы выиграем. Не мое дело или дело Дональда Трампа объявлять победителя на этих выборах. Это дело избирателей. Нас устраивает то, где мы находимся. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах".

Оба этих поста администраторы соцсети сопроводили сообщением следующего содержания: "Голоса еще подсчитываются. Победитель президентских выборов в 2020 году до сих пор неизвестен".

"После того, как президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начали публиковать уведомления в Facebook и Instagram, что голоса все еще подсчитывают и что победитель пока не прогнозируется. Мы так же ставим наклейки с этой информацией на записях обоих кандидатов", - объяснили эти меры в Facebook.

Тем временем Twitter обозначил публикацию Трампа с аналогичным содержанием сообщением о том, что она может ввести в заблуждение касательно участия в выборах или другом общественном мероприятии.

Напомним, "Страна" ведет текстовую онлайн трансляцию подсчета голосов на выборах президента США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победил в выборах и обошел своего конкурента в ряде ключевых штатов.