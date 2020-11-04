Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции договорились об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе - "Золотое" и "Счастье".



Об этом со ссылкой на Леонида Кравчука, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, передает Интерфакс-Украина.



"Да, это будет. Вице-премьер Алексей Резников, который занимается этим вопросом, поедет туда 6 ноября, и будет принимать там решения на месте. Были сомнения, что этого не будет... Но опять же, Резников сказал, что приглашает всех приехать. Свою работу Украина сделает обязательно, и 10 ноября эти пункты будут открыты", - сказал Леонид Кравчук.







Ранее "Страна" сообщала, что запрет на пересечение последнего работающего КПВВ на Донбассе продлили до середины ноября. Ситуация на оккупированной территории остается критической, состояние дел существенно ухудшается из-за отсутствия достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.



Также напомним о заседании ТКГ. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и ОБСЕ.