Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили бессимптомно переболел Covid-19.

Об этом он заявил во вторник, 3 ноября, в эфире телеканала "Пирвели".



"Я переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", - заявил политик, добавив, что коронавирусная болезнь протекала у него бессимптомно.

О том, что он уже переболел Covid-19, Саакашвили узнал после теста на антитела.





Напомним, после парламентских выборов в Грузии, на которых лидирует правящая партия, в стране начались акции протеста. Оппозиция, которой дистанционно руководит Саакашвили, и которая прочила его в премьеры, результаты ожидаемо не признает, винит власти в фальсификациях и призывает сторонников выйти в воскресенье, 8 ноября, на массовую демонстрацию.

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему в Грузии после голосования назревает "Михомайдан".