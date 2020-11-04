Во Франции, где расстреляли православного священника, Национальное собрание поддержало продление чрезвычайного положения в сфере охраны здоровья лишь до 14 декабря, а не до середины февраля, как того требовало правительство.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Так, депутат республиканцев Жозиан Корнелуп заявила, что "празднование Нового года - это привилегированный момент, и все должно быть сделано, чтобы позволить французам встретиться со своими семьями", несмотря на эпидемию.

Другие политические группы просили о пересмотре положения о чрезвычайном положении в декабре или январе, утверждая, что 16 февраля – слишком отдаленная дата.

"Продление исключительного режима до середины февраля, то есть на три месяца, является "необходимым, адаптированным и пропорциональным" ситуации в области здравоохранения", - сообщают в правительстве Франции.

В материале говорится, что депутаты согласились продлить чрезвычайное положение до 14 декабря. Впрочем у правительства все еще есть возможность повести свое предложение во время окончательного голосования в парламенте в пятницу.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения позволяет ограничивать передвижения или вводить другие ограничения для населения.



Ранее "Страна" сообщала, что Франция из-за нехватки мест в больницах начала отправлять своих пациентов с Covid-19 на лечение в Германию. Так, во вторник, 3 ноября, там было зарегистрировано 1 466 433 случая Covid-19 (+52 518 за сутки), скончались 37 435 человек (+416).



Так же напомним, что заболеваемость коронавирусом во Франции достигла весеннего пика еще в конце октября.