Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который агитировал за одну из партий на местных выборах в Украине, заразился коронавирусом. Тест на Covid-19, который дипломат сделал во время поездки в Таиланд, оказался позитивным.

Об этом в среду, 4 ноября, информирует местное издание Index.

По словам представителя главы венгерского МИД, в соответствии с правилами Таиланда, Сийярто в настоящее время находится в больнице в Бангкоке, он переносит болезнь бессимптомно. На данный момент Венгрия и Таиланд ведут переговоры о возвращении главного дипломата на родину.

По прибытию в Будапешт министр будет помещен в карантин, чтобы не заразить свою семью или других людей.

Напомним, недавно Сийярто попал в скандал, связанный с украинскими местными выборами. Дипломат открыто агитировал за "Партию венгров Украины" в день голосования 25 октября. В связи с этим в МИД Украины заявили, что предпримут жесткие меры в ответ на вмешательство в избирательный процесс.

Ранее мы писали о заражении коронавирусом глав МИД Эстонии и Латвии.