Разгул квартирных воров произошел в ночь на среду, 4 ноября, на бульваре Леси Украинки и улице Леонида Первомайского в Печерском районе Киева.



Об этом "Стране" сообщили собственные информированные источники в правоохранительных органах.



Так, сначала домушники навестили квартиру на бульваре Леси Украинки, где после взлома замков входных дверей разжились почти на 600 000 гривен и золотые украшения. Потом произошел взлом офиса туристической компании на том же бульваре Леси Украинки.



Взломщики не стали возиться с надежными замками входных дверей, а попросту срезали металлическую решетку на окне и, проникнув таким путем внутрь помещения, вскрыли сейф, в котором хранилась наличность, заплаченная туристами за путевки. Вынесли более 200 000 грн.



Позже была обворована квартира на улице Леонида Первомайского. Там у хозяев вынесли тысячу долларов, ноутбуки и личные документы. Не исключено что во всех трех случаях орудовала одна и та же банда квартирных воров.



В данный момент полиция проверяет эту информацию в рамках расследования трех уголовных производств по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением), санкция статьи - до 6 лет лишения свободы.



Если окажется что "поработали" одни и те же бандиты, дела будут объединены в одно производство и тогда квалификация преступлений может измениться на более тяжкую ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере). Там уже и наказание другое - до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске официант и клиент поймали двух грузин-щипачей, обчищавших посетителей.

Так же мы рассказывали, что на Печерске банда домушников похитила коллекцию швейцарских хронометров и тепловизор.