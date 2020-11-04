В среду, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 28,6 грн/$1, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий рабочий день.



Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Так, в среду официальная стоимость доллара, по данным регулятора, составляет 28,6 гривен за единицу валюты. Евро сегодня стоит 33,48 грн, что на 19 копеек больше, чем в предыдущий рабочий день (38,29 грн). Российский рубль тоже немного подешевел, сегодня за него просят 0,360 грн.



Так же, по информации Нацбанка, справочный курс гривны упал до 28,6 за 1 доллар, между тем во вторник он был 28,53 грн за доллар.



Ранее "Страна" сообщала, что ноябрь начался с резкого подорожания доллара. 2 ноября его курс на межбанке поднялся на 11,5 копеек, и закрепился в рамках 28,6150-28,6250 грн/$.



Так же напомним, что 29 октября курс гривны на межбанке опустился до трехлетнего минимума.