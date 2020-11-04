Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании может ввести "карантин выходного дня", о котором вчера писала "Страна". При этом комендантский час власти объявлять пока не планируют.

Об этом в среду, 4 ноября, в эфире телеканала "1+1" заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Я не исключаю, что мы предложим "карантин выходного дня". Мы это делаем для того, чтобы разорвать цепочку заражений. Будет больше магазинов закрыто, которые не будут работать в субботу-воскресенье, не будут работать заведения общественного питания, (будет разрешено обслуживать гостей) только "на вынос", - заявил министр.

Степанов добавил, что власти не рассматривают возможность введения комендантского часа в Украине. По его словам, для этого необходимо ввести в стране режим чрезвычайного положения, но за это Минздрав пока не выступает.

Напомним, суть "карантина выходного дня" заключается в том, чтобы с пятницы на воскресенье включительно запретить работу всех заведений общественного питания (кроме как только на вынос), а также фудкортов и развлекательных зон в торговых центрах.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердилось еще 9 524 новых случая заражения коронавирусом - это новый антирекорд.