Действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что он выиграл президентские выборы в США и обошел своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена в ряде ключевых штатов.

Об этом он объявил в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду, 4 ноября.

"Мы готовы отмечать победу. Мы все выигрываем... Мы победили в штатах, в которых не ожидали... Мы готовились выиграть эти выборы. И, откровенно говоря, мы выиграли эти выборы", - заявил Трамп и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

По словам главы государства, он обходит Байдена, в частности, в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Трамп так же заявил, что ему известны факты мошенничества на выборах и заверил, что пойдет в Верховный суд, если это понадобится для решения вопроса об итогах голосования.

По данным телеканала Fox News, у Байдена на данный момент 238 голосов выборщиков, у Трампа - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию подсчета голосов на выборах президента США.