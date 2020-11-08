В воскресенье, 8 ноября, луна находится в знаке Зодиака Лев, что может вызывать ревность и зависть по отношению к партнерам. Звезды советуют проявлять осторожность и не начинать новых дел. Также следует опасаться травли со стороны недоброжелателей.

Читайте гороскоп на сегодня о том, как переживают трудное чувство разные знаки Зодиака, и как с этим справиться.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам крайне необходимо заботиться о поддержании внешней и внутренней гармонии. Старайтесь не реагировать на неприглядные поступки или злые слова окружающих. Оставайтесь спокойными, не выражайте свой негатив криком или оскорблениями. Если это не ваш близкий - просто отойдите, не вступайте в конфронтацию. Если вас атакует кто-то из близких, выясните, что стало причиной такого трудного поведения. Возможно кто-то таким образом просит вашей поддержки и любви.

Телец (21.04 - 20.05)

Если Тельцы сегодня будут демонстрировать высокомерие, то должны быть готовы к тому, что такую же реакцию им вернут окружающие. Вместо того, чтобы завидовать своим соперникам, попробуйте с ними подружиться и напрямую спросить, как у них получилось добиться таких головокружительных результатов в жизни. Вполне возможно, вы просто нуждаетесь в дружеской поддержке и совете успешного человека.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут внешне казаться успешными и счастливыми, и при этом испытывать утомительное чувство зависти по отношению даже к близким друзьям. Чтобы избавиться от этой разрушающей эмоции раз и навсегда, вам необходимо провести ревизию своих достижений. Поверьте, их окажется не меньше, чем у каждого в вашем окружении.

Рак (22.06 - 22.07)

Тревожное чувство зависти порой закрадывается в душу и к Ракам. Но винить вы можете только самих себя. Например, за мягкотелость или чрезмерную скромность, которые мешают заявить о своих возможностях и достижениях. Первым делом начните хвалить себя сами, позже комплименты от остальных посыплются, как из рога изобилия.

Лев (23.07 - 23.08)

Иногда Львы настолько завистливы по отношению к другим, что не замечают насколько счастливо и беспроблемно живут сами. Согласитесь, чужие квартиры и машины - ничтожный повод для зависти, когда под боком есть самое ценное, например, родители, любимый человек или здоровые дети. Ну, разве это не настоящее достижение в жизни?

Дева (24.08 - 23.09)

Девам неприятно осознавать преимущество другого в эстетическом плане. Если кого-то в его окружении может позволить себе дорого одеваться и ужинать в ресторанах, скорее всего, Девы в лепешку разобьются, чтобы не только догнать, но и обогнать свой объект зависти. В итоге кропотливый труд способен вознаградить Дев желаемым.

Весы (24.09 - 23.10)

Чувство зависти Весов - это настоящий тормоз на пути к их собственным успехам. Пока они обсуждают достижения остальных, проигрывают сами. Звезды рекомендуют представителям знака зодиака начать работать над собой. Если до изнеможения развивать свои задатки, у вас не останется энергии думать о том, что кому-то успех дается слишком легко.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионов настигают приступы зависти только в периоды, когда ему самому плохо. В остальное время им кажется, что за успехи ненавидят их. Ужаснее всего, что в такие периоды представители знака могут вставлять палки в колеса даже своим близким, сами мучаясь потом от того, что могли помочь, но не сделали этого.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец не умеет радоваться чужим успехам, зато зависть всегда действует на него мотивирующе. И не столь важно завидуют они кому-то или сами являются объектом зависти. Они будут добиваться первых ролей путем самосовершенствования. Тем более что высшие силы и планета покровитель Юпитер всю жизнь наделяет их неутомимым энтузиазмом и решительностью.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги рационально оценивают других. В этом они имеют конкурентное преимущество на фоне остальных знаков Зодиака. Они определенно могут искренне порадоваться успехам друзей. Тем более, что себя они отнюдь не считают отстающими, а сильное и успешное окружение создает им необходимый антураж.

Водолей (21.01 - 20.02)

В последнее время Водолеи могут ощущать неприятное чувство, будто судьба обделила их в жизненных благах. Это чувство развеивается каждый раз, когда вас хвалят за достижения. Пусть для вас успех и не кажется очевидным, держать обиду на судьбу долго нельзя. Лучше переключиться и заняться своим внешним видом или домашними хлопотами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Иногда чувство зависти у Рыб вырывается наружу в виде саркастических замечаний или лести по отношению к другим. Однако чаще всего Рыбы поглощены мыслями о собственном величии и могут часами с упоением нахваливать себя за маломальский результат, что делает их легкой добычей для манипуляторов.