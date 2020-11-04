Киев лидирует по числу новых случаев коронавируса, выявленных в украинских регионах. Фото: Страна

В Украине, где в среду, 4 ноября, установлен очередной коронавирусный антирекорд, больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.

Соответствующие данные обнародовал Минздрав в своем Телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Так, с начала пандемии выявлено 420 617 случаев коронавирусной болезни (+9 524 за сутки), выздоровели 176 404 человека (+7 536), скончался 7 731 пациент (+199).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 ноября:

  • Винницкая область - 11 363 (+267)

  • Волынская область - 14 544 (+310)

  • Днепропетровская область - 16 169 (+440)

  • Донецкая область - 12 367 (+636)

  • Житомирская область - 16 200 (+367)

  • Закарпатская область - 15 470 (+283)

  • Запорожская область - 11 227 (+430)

  • Ивано-Франковская область - 22 047 (+451)

  • Кировоградская область - 2 730 (+53)

  • г. Киев - 40390 (+856)

  • Киевская область - 17 918 (+383)

  • Львовская область - 31 639 (+505)

  • Луганская область - 3 988 (+107)

  • Николаевская область - 9 027 (+291)

  • Одесская область - 26332 (+547)

  • Полтавская область - 10617 (+427)

  • Ровенская область - 20300 (+302)

  • Сумская область - 12776 (+367)

  • Тернопольская область - 21332 (+146)

  • Харьковская область - 39559 (+850)

  • Херсонская область - 4622 (+198)

  • Хмельницкая область - 17439 (+511)

  • Черкасская область - 9898 (+228)

  • Черновицкая область - 23296 (+415)

  • Черниговская область - 9367 (+154)

Уточняется, что за сутки Covid-19 обнаружили у 313 детей и 408 медработников. 1 514 человек были госпитализированы. За день в Украине провели 60 836 тестирований на Covid-19: методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 26 018.

Данные по распространению коронавируса по регионам на 4 ноября. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины появятся мобильные госпитали.

Также "Страна" сообщала, что в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса в стране могут ввести "карантин выходного дня".

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