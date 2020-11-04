В Украине, где в среду, 4 ноября, установлен очередной коронавирусный антирекорд, больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.

Соответствующие данные обнародовал Минздрав в своем Телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Так, с начала пандемии выявлено 420 617 случаев коронавирусной болезни (+9 524 за сутки), выздоровели 176 404 человека (+7 536), скончался 7 731 пациент (+199).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 ноября:

Винницкая область - 11 363 (+267)





Волынская область - 14 544 (+310)





Днепропетровская область - 16 169 (+440)





Донецкая область - 12 367 (+636)





Житомирская область - 16 200 (+367)





Закарпатская область - 15 470 (+283)





Запорожская область - 11 227 (+430)





Ивано-Франковская область - 22 047 (+451)





Кировоградская область - 2 730 (+53)





г. Киев - 40390 (+856)





Киевская область - 17 918 (+383)





Львовская область - 31 639 (+505)





Луганская область - 3 988 (+107)





Николаевская область - 9 027 (+291)





Одесская область - 26332 (+547)





Полтавская область - 10617 (+427)





Ровенская область - 20300 (+302)





Сумская область - 12776 (+367)





Тернопольская область - 21332 (+146)





Харьковская область - 39559 (+850)





Херсонская область - 4622 (+198)





Хмельницкая область - 17439 (+511)





Черкасская область - 9898 (+228)





Черновицкая область - 23296 (+415)





Черниговская область - 9367 (+154)

Уточняется, что за сутки Covid-19 обнаружили у 313 детей и 408 медработников. 1 514 человек были госпитализированы. За день в Украине провели 60 836 тестирований на Covid-19: методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 26 018.

Ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины появятся мобильные госпитали.

Также "Страна" сообщала, что в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса в стране могут ввести "карантин выходного дня".