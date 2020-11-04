Вчера апелляционный суд Милана освободил украинского атошника Виталия Маркива. С него сняли обвинения в убийстве журналиста Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова.

Ранее суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. Теперь же он едет домой и уже сегодня будет в Украине.

Разбирались, за что судили Маркива и почему его освободили.

Кто такой Маркив и за что его посадили

Виталий Маркив - это родившийся на Тернопольщине житель Италии, который в 2013 году вернулся в Украину, чтобы пойти на Майдан, где состоял в самообороне. Судя по его комментариям в прессе того времени, это человек ультраправых взглядов.

После Майдана в составе добровольческого батальона имени Кульчицкого (Нацгвардия) Маркив отправился воевать на Донбасс. Его подразделение располагалось на горе Карачун, с которой украинские войска вели обстрелы Славянска и находящихся там отрядов Стрелкова-Гиркина.

Именно под Славянском, в мае 2014 года под обстрелом погиб журналист-итальянец Андреа Рокелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

Андрей Миронов (слева) и Андреа Рокелли. Фото "Новой газеты"

Группа с участием Рокелли и Миронова 24 мая выехала на место одного из обстрелов - к фабрике керамических изделий "Зевс", которая находилась под контролем сепаратистов (и, видимо, по согласованию с ними). Там они вышли сфотографировать железнодорожные пути - отряды "ДНР" превратили товарные вагоны в укрытия - но попали сначала под автоматный, а потом минометный обстрел.

Рокелли и Миронов погибли, а французский журналист Вильям Рогелон, хоть и получил ранения, но сумел добраться до Славянска и рассказал о случившемся с его коллегами. По его мнению, журналисты попали под перекрестный огонь. Опознавательных знаков "Пресса" на них не было.

В то же время очевидно, что минометы скорее всего были украинские - поскольку журналисты находились практически на позициях сепаратистов, и те вряд ли могли стрелять минами в упор.

Рокелли и Миронов стали первыми журналистами, которые погибли в конфликте на Донбассе. Поэтому в ОБСЕ призвали срочно расследовать преступление. Обе стороны конфликта называли себя невиновными и кивали на противников.

Тут надо понимать, почему все потребовали расследование и наказать виновных. Ведь казалось бы, на войне все может случиться. Однако украинские власти военного положения не вводили, хотя на Донбассе фактически шли полноценные боевые действия. Поэтому де-юре журналисты могли свободно передвигаться по территории боев. А значит, украинская власть несла за их безопасность полную ответственность.

Расследованием от Украины занималась СБУ. Однако проведено оно было формально, не дало никаких результатов, поэтому итальянцы параллельно сами исследовали тему.

На чей след напали в Италии, стало понятно только через три года. Летом-2017 в аэропорту Болоньи был задержан Виталий Маркив. Ему предъявили обвинение в убийстве Рокелли.

Аргументы обвинения и суд

Следствие и суд продолжались два года. И в июле-2019 присяжные в Павии назвали Маркива виновным. А судья дал ему 24 года тюрьмы - хотя прокурор просил только 17 лет.

В украинской власти, которая тогда учредила настоящий культ добробатов, это вызвало состояние, близкое к шоку. Но что стало причиной такого сурового вердикта?

Во-первых, следствие установило - и этого сам атошник не отрицал - что в момент обстрела он был на Карачуне в составе своего подразделения.

Во-вторых, полиция изъяла планшет Маркива, в котором обнаружила десятки фотографий.

Они еще в прошлом году появились в открытом доступе в интернете.

Среди них и те, что, по мнению прокуратуры, указывали на постоянную боевую позицию Виталия. С которой просматривалось место гибели журналистов.

Остальные фото и видео из планшета тоже играли в пользу обвинения. На некоторых снимках запечатлены, например, моменты пыток над пленными, где лично Маркив угрожает неизвестному пистолетом. На других фото Виталий стоит возле связанного человека с мешком на голове.

Это, конечно, непосредственно к убитым журналистам не относилось. Но позволило прокуратуре заявлять, что Маркив склонен к садизму и мог поэтому расстрелять и Рокелли с Мироновым.

Еще одно фото из той же серии - Маркив позирует на фоне флага со свастикой. Сам атошник в суде заявил, что это также "шуточное" фото, а флаг якобы отобрали у сепаратистов.

Тем не менее, моральный облик бойца для итальянского суда сформировался крайне негативный.

На другом фото Маркив запечатлен с ручным противотанковым гранатометом. Это разбивало аргументы защиты о том, что ничем, кроме "Калашникова" украинец вооружен не был.

Также в планшете нашлись фото солдата со снайперской винтовкой. При этом защита утверждала, что их делали ради прикола. Но суд, как видим, с этим не согласился.

Кстати, обвинение утверждало, что по Рокелли и Миронову также открывали снайперский огонь, чтобы не дать им уйти - снайпер отрезал журналистам путь к оступлению. После чего их накрыли минометами в овраге, где жертвы обстрела пытались укрыться.

Еще против Маркива сыграло его интервью от 2015 года, в котором он заявлял, что его бойцы "стреляют во все, что движется".

Следующий момент - две рации на форме у атошника. Обвинение сочло, что по одной из них он связывался со своим подразделением, а по другой - с ВСУ, на вооружении которых стояли минометы.

Также суд принял свидетельства итальянского журналиста Марчелло Фаучи, который лично знал Маркива и тоже работал под Славянском. По его словам, Маркив не советовал в тот день ехать в район Карачуна, потому что будет "очень опасно". Также итальянец взял интервью у Виталия в день гибели Рокелли. Записей нет, но, со слов Фаучи, Маркив сказал следующее:

"Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика. Мы стреляем отсюда в радиусе полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии".

Косвенным доказательством стал перехват разговора Маркива и украинского консула, когда Виталий уже был в тюрьме. Он сказал такую фразу:

"Человек приходит в саванну и гид говорит ему: не ходи туда, там лев, который может тебя съесть. Человек сам решает, идти ему туда или нет. Если же он все-таки решает идти, и лев его съедает, кто после этого потащит льва в суд?"

Аргументы защиты

Адвокаты Маркива заявили, что все эти доказательства косвенные, и прямых доводов или свидетельских показаний о вине Виталия нет.

В дело активно включилось МВД Украины. Оно официально заявляло, что на вооружении подразделения Маркива не было минометов, а только автоматы.

Также украинское следствие представило суду свидетельства очевидцев из местных жителей, что стрельба велась не с Карачуна, а с позиций сепаратистов - завода "Зевс", который находился в 200-300 метрах от места гибели журналистов.

В пользу этой версии также провели экспертизы, которые, впрочем, итальянский суд не принял. И понятно, почему: более трех лет украинцы никого не опрашивали и никаких экспертиз не делали. А теперь вдруг начали фонтанировать доказательствами.

Одновременно украинское следствие ввело в дело новый фактор - записку, якобы найденную в кармане у погибшего Миронова. Ее, правда, почему-то не нашли сотрудники СБУ, которые несколько лет назад расследовали дело. В Киеве заявили, что на записке - почерк пресс-секретарши Гиркина Стеллы Хорошевой. Там есть слова "решить вопрос с фото со Стрелковым".

На основании этой записки тогдашний советник Авакова Антон Геращенко выдвинул версию, что таким образом Стрелков "заманил" Рокелли и Миронова под обстрел, чтобы сделать их "сакральными жертвами", обвинив украинские войска и нарушив мирные отношения с Италией.

При этом внезапно выяснилось, что Хорошева проживала на момент суда как раз в Италии, поэтому Киев требовал у суда ее допросить. Учитывая, что совпадение вышло слишком красивым, не исключено, что версия с "запиской" была просто изобретена для судебных слушаний.

В любом случае, итальянский суд вызывать эту женщину отказался. Видимо, из тех же соображений.

После приговора в 2019 году, адвокат Маркива подал апелляцию на это решение. И вчера обжалование вышло на финальную стадию.

Как и почему освободили Маркива

Оправдательный приговор по делу Маркива вынес Миланский апелляционный суд - это произошло 3 ноября около 21:00 по киевскому времени. Во время заключительного заседания Маркив впервые не присутствовал в зале, а наблюдал за ходом слушаний через видеосвязь из тюрьмы строгого режима "Опера", что находится рядом с Миланом.

Отсутствие Маркива на суде было обусловлено коронавирусными ограничениями в стране.

Защита повторила в суде все те же аргументы, что мы цитировали выше. Речь самого Маркива в суде длилась около 5 минут. Он заявил, что является невиновным. Также нацгвардеец попросил суд анализировать факты, а не выдумки.

"Я послушный гражданин государства, и глубоко уважаю закон, государственные учреждения и правовое государство. Я не понимаю, здесь как бы говорят о конкретных фактах, но когда поднимается вопрос о выезде и расследовании на месте происшествия, о проведении баллистических экспериментов, – все боятся. Я всегда заявлял о своей невиновности и буду бороться всегда до конца, чтобы доказать свою невиновность", – подчеркнул он.

В итоге суд признал Маркива невиновным. А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что итальянский суд принял во внимание доводы, собранные украинским следствием.

"Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. Несмотря на все давление прокуратуры, эти аргументы были услышаны", - подчеркнул Аваков после вынесения судейского вердикта.

По словам Авакова, уже 4 ноября Виталий Маркив должен вернуться в Украину вместе с представителями украинской делегации. "В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме "Опера" и заберем его оттуда. И я надеюсь, что он завтра будет в Украине", - рассказал Аваков после суда.

Об освобождении Маркива Аваков также написал в соцсетях: "Счастливые! Слава Украине! Забрали".

"Это чрезвычайное событие. Мы доказали, что правда есть. Справедливость существует. И осуждение меня в первую очередь доказало, что кремлевский пропаганде нет границ. Правда побеждает. Добро побеждает", - прокомментировал свое освобождение и сам нацгвардеец.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также подтвердила, что Маркив вернется на родину вместе с украинской делегацией. Она опубликовала фото Маркива после освобождения - он держит украинский флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Маркива победой справедливости.

"Я благодарю всех, кто вернул защитника Украины домой. Кто не просто работал, а реально бился - и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости", - написал он в своем Facebook.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также прокомментировала освобождение украинского военнослужащего Виталия Маркива, назвав решение суда справедливым. Об этом дипломат написала в своем Twitter.

"Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться!", - написала она.

Однако остается вопрос - как так получилось, что сначала атошнику вынесли супер-строгий приговор, а потом вообще его отменили?

Интересный факт - за полтора часа до вердикта Аваков появился в эфире на своей странице в Твиттере и анонсировал скорое судебное решение по Маркиву. Какое - министр, ясное дело, не уточнил, но настрой у него был позитивным.

18.51 в Милане сейчас в суде по делу Маркива: pic.twitter.com/coR02xE2Cx — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 3, 2020

Если бы Аваков не был уверен, что решение по Маркиву примут положительное - то вряд ли бы стал заранее "палиться" на этой теме. И прокомментировал бы ее постфактум. То есть министр, судя по всему, заранее знал, что Маркива отпускают.

Второй момент - аргументы защиты, как уже говорилось, не поменялись. А значит поменяться могла политическая обстановка. Или же украинские власти нашли какие-то другие аргументы для итальянских коллег - вообще не связанные с делом Маркива.

Да и не только украинские - как видим, его освобождение приветствовали также и в посольстве Британии. Поэтому не исключено, что за Маркива "попросили" в том числе англичане или американцы.

При этом очевидно также, что первый, жесткий приговор итальянского суда был вызван желанием удовлетворить общественное мнение: суд шел в регионе, где жил убитый Рокелли. Поэтому украинец, при всей противоречивости его биографии, получил срок на основании только косвенных улик.

Видимо, учитывая коронавирус и другие проблемы, вопрос Рокелли в Италии уже подзабыли. И решили отпустить Маркива.