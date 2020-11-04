В США идет подсчет последних голосов. Фото: LA Times

В эти минуты в США идет подсчет голосов, отданных американцами на выборах президента. На кону остается еще 83 голоса выборщиков.

О раскладе в ряде штатов в среду, 4 ноября, информирует РИА Новости.

Пенсильвания (20 выборщиков) (подсчитаны 64%):

  • Трамп 56,7%

  • Байден 42,1%

Мичиган (16) (подсчитаны 64%):

  • Трамп 53,6%

  • Байден 44,8%

Джорджия (16) (подсчитаны 89%):

  • Трамп 51,9%

  • Байден 46,9%

Сев. Каролина (15) (подсчитаны 94%):

  • Трамп 50,1%

  • Байден 48,7%

Висконсин (10) (подсчитаны 86%):

  • Трамп 51,2%

  • Байден 47,3%

Невада (6) (подсчитаны 65%):

  • Трамп 46,3%

  • Байден 51,6%

В свою очередь демократ Байден заявил, что у него "хорошие ожидания" по Висконсину, Мичигану и Пенсильвании (для победы ему нужно еще 32 голоса).

Трамп оторвался от Байдена в борьбе за последние голоса выборщиков. Скриншот: РИА

Напомним, "Страна" ведет прямую текстовую трансляцию подсчета голосов на выборах президента США.

Ранее мы писали, что на выборах американцы проголосовали за легализацию галюциногенных грибов.

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