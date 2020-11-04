Все избирательные участки в США закрылись и сейчас на них идет подсчет голосов на президентских выборах. Однако в Джорджии результаты противостояния действующего главы государства Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена огласят с опозданием из-за прорыва трубы на одном из участков.

Об этом в среду, 4 ноября, информирует The Atlanta Journal-Constitution.

По данным журналистов, инцидент произошел на стадионе "Стейт Фарм Арена", где свой голос отдавали избиратели самого большого в Джорджии округа - Фултон.

"В комнате, где у нас действительно были бюллетени, лопнула труба, слава Богу, что ни один из этих бюллетеней не был поврежден", - сказал один из участников избирательной комиссии Дуайт Брауэр.

Поломку удалось устранить за два часа, но как она скажется на процессе подсчета голосов пока неизвестно. Член избиркома Марк Вингейт заверил, что окончательных результатов по этому округу не будет до конца недели.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов на президентских выборах в США.

В то время, как Байден прогнозирует, когда станут известны окончательные результаты голосования, Трамп уже заявил, что демократы "пытаются украсть выборы".