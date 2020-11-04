По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердилось еще 9 524 новых случая заражения коронавирусом - это новый антирекорд. Общее число зараженных с начала пандемии таким образом достигло отметки в 420 617 человек.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, как передает Telegram-канал "Политика Страны".

Добавим также, что вчера, 3 ноября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 411 093 человек. И было выявлено рекордное на тот момент число новых зараженных за сутки - 8 899.

Напомним, ранее Степанов заявил, что по состоянию на вторник, 3 ноября, в Украине с начала пандемии коронавируса от осложнений этого вируса скончалось 212 врачей.

Ранее мы писали, что с понедельника, 2 ноября, в Украине заработал контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни.