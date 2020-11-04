В разгар подсчета голосов на президентских выборах в США действующий глава Белого дома Дональд Трамп выступил с громким заявлением. Он фактически обвинил демократов в попытке кражи его победы.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Мы на высоте, но они (то есть конкуренты - Ред.) пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им этого сделать. Голосовать нельзя после закрытия участков", - написал президент.

Так же он пообещал сделать новое заявление по итогам выборов в самое ближайшее время.

"Страна" внимательно следит за ситуацией с голосами выборщиков обоих кандидатов.

Мы также сообщали, что глава Белого дома фактически выиграл ключевой штат Флорида, который дает много голосов выборщиков, от чего в большой степени зависит исход гонки.

В то же время и Байден назвал срок когда в США объявят победителя президентской гонки.