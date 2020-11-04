В США заканчивается голосование на выборах президента США и кандидат от демократов Джо Байден уже выступил с первым заявлением по их ходу. Оно было очень коротким и содержало намек на победу.

Правда Байден признал, что окончательных итогов придется ждать как минимум до вечера среды 4 ноября (по киевскому времени - Ред.).



"Мы на пути к победе на выборах, надо еще подождать. Не мне и не Трампу объявлять, кто выиграл выборы. Результаты могут быть неизвестны до утра среды (опять же учитываем разницу во времени - Ред.) или даже позднее", - заявил Джо Байден.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что на выборах президента США - 2020 узаконили галюциногенные грибы.

Так, в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, избиратели одобрили меру по декриминализации галюциногенных грибов и других органических психоделических препаратов.