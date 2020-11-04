Легендарный аргентинский футболист, двукратный чемпион мира Диего Марадона перенес сложную операцию на головном мозге и теперь находится под пристальным наблюдением врачей.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщил известный спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Леопольдо Луке, личный врач Диего Марадоны уже выступил с успокаивающим заявлением по поводу здоровья своего звездного пациента.

"После операции, которая длилась полтора часа мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться", - дипломатично оценил ситуацию Леопольдо Луке.

Напомним, Марадона был госпитализирован 2 ноября (через день после своего 60-летнего юбилея - Ред.). Сразу после госпитализации его врач опроверг слухи, что Диего Марадона начал снова употреблять наркотики.