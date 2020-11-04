На президентских выборах в США граждане Америки выбирали не только главу государства, но и решали ряд местных проблем. В число которых входила не только легализация марихуаны.

Так, в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, избиратели одобрили меру по декриминализации галюциногенных грибов и других органических психоделических препаратов.

Об этом передает канал Fox13.

Предложения, связанные с каннабисом, были включены в избирательные бюллетени в Нью-Джерси, Аризоне, Монтане и Южной Дакоте.

К примеру, избиратели в Нью-Джерси одобрили изменение конституции штата, разрешающее употребление каннабиса без медицинских причин.

Покупка марихуаны будет разрешена только взрослым от 21 года и старше, а продажа каннабиса будет облагаться государственным налогом с продаж в размере 6,625%. Поправка также разрешит законодательному собранию штата принять закон, позволяющий городам собирать налог на каннабис в размере до 2%.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборах президента США Дональд Трамп лидирует в 8 из 11 штатов с самым большим числом выборщиков.