Турция продолжает ликвидировать последствия разрушительного землетрясения, которое привело к многочисленным разрушениям и жертвам.

Так, по данным на утро, 4 ноября, число жертв в турецком Измире увеличилось до 114 человек, спасатели продолжают разбирать завалы 20 рухнувших домов.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на государственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Так же, по последним данным, в результате землетрясения 1 035 человек получили травмы и ранения разной степени тяжести. В больницах остаются 137 человек, выписаны - 898.

Напомним, что 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире после удара стихии оказались разрушены 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

Ранее "Страна" в материале "Многоэтажки сложились, люди погибли, а церковь устояла" рассказала, как Турцию и Грецию накрыло мощное землетрясение.