Появились свежие данные по голосам избирателей на выборах президента США в штатах с самым большим числом выборщиков.

"Страна" публикует статистику Fox к 6:00 по киевскому времени.

Флорида (29 выборщиков):

Трамп 51,3%

51,3% Байден 47,8%

Подсчитано 97% голосов.

Техас (38):

Трамп 51,3%

51,3% Байден 47,3%

Подсчитано 73%.

Пенсильвания (20):

Трамп 55,3%

55,3% Байден 42,2%

Подсчитано 45%.

Нью-Йорк (29):

Трамп 38,3%

Байден 60,5%

Подсчитано 51%.

Иллинойс (20):

Трамп 42,8%

Байден 54,1%

Подсчитано 67%.

Мичиган (16):

Трамп 57,4%

57,4% Байден 40,6%

Подсчитано 43%.

Джорджия (16):

Трамп 54,7%

54,7% Байден 43,6%

Подсчитано 50%.

Северная Каролина (15):

Трамп 50,1%

50,1% Байден 48,7%

Подсчитано 94%.

Огайо (18)

Трамп 53,2%

53,2% Байден 45,4%

Подсчитано 90%

Виргиния (13):

Трамп 52,2%

52,2% Байден 46,2%

Подсчитано 58%.

Калифорния (55):

Трамп 28,1%

Байден 70,2%

Подсчитано 50%.

Мы также ведем подробный онлайн, посвященный главным выборам 2020 года.

Как мы сообщали, пока Трамп обходит Байдена по числу проголосовавших за него американцев.