Дональд Трамп лидирует в 8 из 11 штатов с самым большим числом выборщиков
Появились свежие данные по голосам избирателей на выборах президента США в штатах с самым большим числом выборщиков.
"Страна" публикует статистику Fox к 6:00 по киевскому времени.
Флорида (29 выборщиков):
- Трамп 51,3%
- Байден 47,8%
Подсчитано 97% голосов.
Техас (38):
- Трамп 51,3%
- Байден 47,3%
Подсчитано 73%.
Пенсильвания (20):
- Трамп 55,3%
- Байден 42,2%
Подсчитано 45%.
Нью-Йорк (29):
- Трамп 38,3%
- Байден 60,5%
Подсчитано 51%.
Иллинойс (20):
- Трамп 42,8%
- Байден 54,1%
Подсчитано 67%.
Мичиган (16):
- Трамп 57,4%
- Байден 40,6%
Подсчитано 43%.
Джорджия (16):
- Трамп 54,7%
- Байден 43,6%
Подсчитано 50%.
Северная Каролина (15):
- Трамп 50,1%
- Байден 48,7%
Подсчитано 94%.
Огайо (18)
- Трамп 53,2%
- Байден 45,4%
Подсчитано 90%
Виргиния (13):
- Трамп 52,2%
- Байден 46,2%
Подсчитано 58%.
Калифорния (55):
- Трамп 28,1%
- Байден 70,2%
Подсчитано 50%.
Мы также ведем подробный онлайн, посвященный главным выборам 2020 года.
Как мы сообщали, пока Трамп обходит Байдена по числу проголосовавших за него американцев.
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