Продолжается подсчет голосов избирателей. Фото: flickr.com

Появились свежие данные по голосам избирателей на выборах президента США в штатах с самым большим числом выборщиков.

"Страна" публикует статистику Fox к 6:00 по киевскому времени.

Флорида (29 выборщиков):

  • Трамп 51,3%
  • Байден 47,8%

Подсчитано 97% голосов.

Техас (38):

  • Трамп 51,3%
  • Байден 47,3%

Подсчитано 73%.

Пенсильвания (20):

  • Трамп 55,3%
  • Байден 42,2%

Подсчитано 45%.

Нью-Йорк (29):

  • Трамп 38,3%
  • Байден 60,5%

Подсчитано 51%.

Иллинойс (20):

  • Трамп 42,8%
  • Байден 54,1%

Подсчитано 67%.

Мичиган (16):

  • Трамп 57,4%
  • Байден 40,6%

Подсчитано 43%.

Джорджия (16):

  • Трамп 54,7%
  • Байден 43,6%

Подсчитано 50%.

Северная Каролина (15):

  • Трамп 50,1%
  • Байден 48,7%

Подсчитано 94%.

Огайо (18)

  • Трамп 53,2%
  • Байден 45,4%

Подсчитано 90%

Виргиния (13):

  • Трамп 52,2%
  • Байден 46,2%

Подсчитано 58%.

Калифорния (55):

  • Трамп 28,1%
  • Байден 70,2%

Подсчитано 50%. 

Мы также ведем подробный онлайн, посвященный главным выборам 2020 года.

Как мы сообщали, пока Трамп обходит Байдена по числу проголосовавших за него американцев.

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