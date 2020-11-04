Опубликованы промежуточные данные подсчета голосов избирателей на выборах президента США - 2020. По числу этих голосов пока лидирует Дональд Трамп.

Согласно информации телеканала Fox, за действующего главу Белого дома проголосовали 50,2% или 38,4 миллиона избирателей. За его соперника от Демократической партии Джо Байдена - 48,2% или 36,9 миллионов.

То в абсолютных числах Трамп опережает конкурента. А вот по числу выборщиков пока ему проигрывает. На 5:25 по киевскому времени у Трампа 109 выборщиков, у Байдена - 129.

"Страна" следит в режиме онлайн, как меняются результаты подсчетов голосов выборщиков.

Ранее мы публиковали данные о голосовании в 10 ключевых штатах США с самым большим числом выборщиков.