В США продолжается подсчет голосов избирателей на президентских выборах.

"Страна" публикует выборку по штатам с большим числом выборщиков - промежуточные данные от телеканала Fox на 5:00 по киевскому времени.

Флорида (29 выборщиков):

Трамп 51,3%

Байден 47,8%

Подсчитан 91% голосов.

Техас (38):

Трамп 49,7%

Байден 49%

Подсчитано 64%.

Пенсильвания (20):

Трамп 45,2%

Байден 53,9%

Подсчитано 16%.

Нью-Йорк (29):

Трамп 45,9%

Байден 73,3%

Подсчитано 32%.

Иллинойс (20):

Трамп 26%

Байден 51,2%

Подсчитан 31%.

Мичиган (16):

Трамп 57,4%

Байден 40,6%

Подсчитано 20%.

Джорджия (16):

Трамп 56,1%

Байден 42,8%

Подсчитано 50%.

Северная Каролина (15):

Трамп 49,2%

Байден 49,6%

Подсчитано 86%.

Огайо (18)

Трамп 50,2%

Байден 48,4%

Подсчитано 72%.

Виргиния (13):

Трамп 54,9%

Байден 43,4%

Подсчитано 49%.

"Страна" также отслеживает общее число выборщиков у кандидатов.

Ранее мы вкратце рассказывали о выборной системе в США и о том, когда ждать результатов голосования.