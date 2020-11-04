Появились данные о голосовании в 10 штатах США с большим числом выборщиков
В США продолжается подсчет голосов избирателей на президентских выборах.
"Страна" публикует выборку по штатам с большим числом выборщиков - промежуточные данные от телеканала Fox на 5:00 по киевскому времени.
Флорида (29 выборщиков):
- Трамп 51,3%
- Байден 47,8%
Подсчитан 91% голосов.
Техас (38):
- Трамп 49,7%
- Байден 49%
Подсчитано 64%.
Пенсильвания (20):
- Трамп 45,2%
- Байден 53,9%
Подсчитано 16%.
Нью-Йорк (29):
- Трамп 45,9%
- Байден 73,3%
Подсчитано 32%.
Иллинойс (20):
- Трамп 26%
- Байден 51,2%
Подсчитан 31%.
Мичиган (16):
- Трамп 57,4%
- Байден 40,6%
Подсчитано 20%.
Джорджия (16):
- Трамп 56,1%
- Байден 42,8%
Подсчитано 50%.
Северная Каролина (15):
- Трамп 49,2%
- Байден 49,6%
Подсчитано 86%.
Огайо (18)
- Трамп 50,2%
- Байден 48,4%
Подсчитано 72%.
Виргиния (13):
- Трамп 54,9%
- Байден 43,4%
Подсчитано 49%.
"Страна" также отслеживает общее число выборщиков у кандидатов.
Ранее мы вкратце рассказывали о выборной системе в США и о том, когда ждать результатов голосования.