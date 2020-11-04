Подсчет голосов избирателей после президентских выборов в США ежеминутно меняет позиции соперников - Джо Байдена и Дональда Трампа.

Так. согласно данным телеканала Fox, в штате Техас перехватил лидерство Трамп, а в Миннесоте - его конкурент-демократ.

После подсчета 64% голосов в Техасе положение там следующее:

4 195 787 голосов, или 49,57% у Трампа;

4 159 652 голосов, или 49, 14% у Байдена.

В Миннесота обработаны 10% бюллетеней. Расклады в этом штате такие:

197 791, или 64,77% у Байдена;

102 037, или 33,41% у Трампа.

"Страна" в режиме онлайн следит, сколько выборщиков добавляется каждому кандидату.

Мы также рассказывали, что почта США не успевает доставить избирательные бюллетени из округов в комиссии.