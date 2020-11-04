Опубликованы первые результаты выборов в США. Трамп опережает Байдена в 4 из 7 важных штатах
Стали известны первые промежуточные итоги выборов президента США. К 3:30 по Киеву поступили результаты из семи штатов. В четырех из них пока лидирует Дональд Трамп.
Данные опубликовал сайт телеканала Fox.
Результаты голосования таковы.
Флорида (29 выборщиков):
- Трамп 50,7%;
- Байден 48,5%.
Подсчитано 88% бюллетеней.
Техас (38):
- Трамп 47,5%;
- Байден 51,1%.
Подсчитан 41%.
Пенсильвания (20):
- Трамп 17,6%;
- Байден 81,6%.
Подсчитано 4%.
Огайо (18):
- Трамп 42,5%;
- Байден 56,4%.
Подсчитано 49%.
Джорджия (16):
- Трамп 56,6%;
- Байден 42,4%.
Подсчитано 19%.
Мичиган (16):
- Трамп 57,4%;
- Байден 40,9%.
Подсчитано 3%.
Северная Каролина (15):
- Трамп 63,8%;
- Байден 35,3%.
Подсчитано 3%.
"Страна" следит за количеством "заработанных" кандидатами выборщиков в режиме онлайн.
Мы также приводили результаты самого свежего опроса американских избирателей.
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