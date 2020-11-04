Трамп пока впереди. Фото: Facebook/ DonaldTrump

Стали известны первые промежуточные итоги выборов президента США. К 3:30 по Киеву поступили результаты из семи штатов. В четырех из них пока лидирует Дональд Трамп.

Данные опубликовал сайт телеканала Fox.

Результаты голосования таковы.

Флорида (29 выборщиков):

  • Трамп 50,7%;
  • Байден 48,5%.

Подсчитано 88% бюллетеней.

Техас (38):

  • Трамп 47,5%;
  • Байден 51,1%.

Подсчитан 41%.

Пенсильвания (20):

  • Трамп 17,6%;
  • Байден 81,6%.

Подсчитано 4%.

Огайо (18):

  • Трамп 42,5%;
  • Байден 56,4%.

Подсчитано 49%.

Джорджия (16):

  • Трамп 56,6%;
  • Байден 42,4%.

Подсчитано 19%.

Мичиган (16):

  • Трамп 57,4%;
  • Байден 40,9%.

Подсчитано 3%.

Северная Каролина (15):

  • Трамп 63,8%;
  • Байден 35,3%.

Подсчитано 3%.

"Страна" следит за количеством "заработанных" кандидатами выборщиков в режиме онлайн.

Мы также приводили результаты самого свежего опроса американских избирателей.

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