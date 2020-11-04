В одном из ключевых для результатов выборов штатов Флорида подсчитали подавляющее большинство голосов избирателей - 94%.

По ходу подсчета лидер там менялся уже более пяти раз.

Как свидетельствуют данные, опубликованные The New York Times, Трамп набирает 51,2% голосов. У его же соперника Джо Байдена 47,8%. Трампа поддержали во Флориде примерно на 400 тысяч больше избирателей, чем Байдена.

Как отмечают американские СМИ, победа Трампа во Флориде указывает на то, что оба кандидата в президенты США добьются на выборах очень близких результатов.

Напомним, почему именно Флорида влияет на исход выборов: там довольно много выборщиков - 29. Если бы Байден забрал Флориду и соседнюю Джорджию, где 16 выборщиков, то шансы Трампа на победу критически сократились.

Напомним, "Страна" ведет текстовый онлайн, посвященный судьбоносным для США и всего мира президентским выборам.

Ранее мы рассказывали, когда в США объявят результаты выборов. В нем мы также коротко объясняли, как устроена выборная система Америки.