Появляются обновленные данные по выборщикам в США. "Страна" в режиме онлайн следит, сколько голосов выборщиков дали избиратели из разных штатов.

3:19 Разрыв между кандидатами по выборщикам снова увеличился. У Байдена в общей сложности 91 голос, у Трампа - всего 56.

Расклады по штатам следующие.

Байден: Вермонт - 3, Виргиния - 13, Коннектикут - 7, округ Колумбия и Делавэр - по 3, Иллинойс - 20, Мэриленд - 10, Массачусетс - 11, Нью-Джерси - 14, Род-Айленд - 4, Мэн - 3.

Трамп: Теннеси - 11, Оклахома - 7, Миссисипи - 6, Миссури - 10, Алабама - 9, Западная Виргиния - 5, Кентукки - 8.

02:57 Как сообщает канал Fox, в копилку Трампа добавились еще восемь выборщиков из Восточной Виргинии.

Теперь разрыв сократился, но счет составляет 16:13 в пользу Байдена.

02:43 Согласно данным, Джо Байден получил 16 выборщиков, из них 13 - в Виргинии и 3 - в Вермонте.

Его конкурент Дональд Трамп пока набрал 8 выборщиков (все - в Кентукки).

Напоминаем, что выиграет тот кандидат в президенты, за кого наберется 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 мест.

Ранее "Страна" объясняла, когда объявят результаты выборов в США.

Также мы сообщали, что по результатам опросов кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп опередил своего соперника Джо Байдена в ключевых штатах, которые влияют на результат выборов.