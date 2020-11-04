В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 4 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 524 человека, излечилось 7 536 пациентов и скончалось 199.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 40 390 случаев

Винницкая область - 11 363 случаев

Волынская область - 14 544 случаев

Днепропетровская область - 16 169 случаев

Донецкая область - 12 367 случаев

Житомирская область - 16 200 случаев

Закарпатская область - 15 470 случаев

Запорожская область - 11 227 случаев

Ивано-Франковская область - 22 047 случаев

Киевская область - 17 918 случаев

Кировоградская область - 2 730 случаев

Луганская область - 3 988 случаев

Львовская область - 31 639 случаев

Николаевская область - 9 027 случаев

Одесская область - 26 332 случаев

Полтавская область - 10 617 случаев

Ровенская область - 20 300 случаев

Сумская область - 12 776 случаев

Тернопольская область - 21 332 случаев

Харьковская область - 39 559 случаев

Херсонская область - 4 622 случаев

Хмельницкая область - 17 439 случаев

Черкасская область - 9 898 случаев

Черновицкая область - 23 296 случаев

Черниговская область - 9 367 случаев

Напомним, в Украине растет число заболевших коронавирусом. И только по официальным данным оно подбирается к десяти тысячам в сутки.

Как сообщала "Страна", в Италии, которая из "зеленой" зоны карантина украинского Минздрава перекочевала в "красную", готовятся к ужесточению карантина. В частности, в стране введут комендантский час.