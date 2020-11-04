Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 ноября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 4 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 524 человека, излечилось 7 536 пациентов и скончалось 199.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 40 390 случаев
- Винницкая область - 11 363 случаев
- Волынская область - 14 544 случаев
- Днепропетровская область - 16 169 случаев
- Донецкая область - 12 367 случаев
- Житомирская область - 16 200 случаев
- Закарпатская область - 15 470 случаев
- Запорожская область - 11 227 случаев
- Ивано-Франковская область - 22 047 случаев
- Киевская область - 17 918 случаев
- Кировоградская область - 2 730 случаев
- Луганская область - 3 988 случаев
- Львовская область - 31 639 случаев
- Николаевская область - 9 027 случаев
- Одесская область - 26 332 случаев
- Полтавская область - 10 617 случаев
- Ровенская область - 20 300 случаев
- Сумская область - 12 776 случаев
- Тернопольская область - 21 332 случаев
- Харьковская область - 39 559 случаев
- Херсонская область - 4 622 случаев
- Хмельницкая область - 17 439 случаев
- Черкасская область - 9 898 случаев
- Черновицкая область - 23 296 случаев
- Черниговская область - 9 367 случаев
Напомним, в Украине растет число заболевших коронавирусом. И только по официальным данным оно подбирается к десяти тысячам в сутки.
Как сообщала "Страна", в Италии, которая из "зеленой" зоны карантина украинского Минздрава перекочевала в "красную", готовятся к ужесточению карантина. В частности, в стране введут комендантский час.