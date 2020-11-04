Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 4 ноября. За последние сутки заразилось еще 9 524 человека, излечилось 7 536 пациентов и скончалось 199.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 40 390 случаев
  • Винницкая область - 11 363 случаев
  • Волынская область - 14 544 случаев
  • Днепропетровская область - 16 169 случаев
  • Донецкая область - 12 367 случаев
  • Житомирская область - 16 200 случаев
  • Закарпатская область - 15 470 случаев
  • Запорожская область - 11 227 случаев
  • Ивано-Франковская область - 22 047 случаев
  • Киевская область - 17 918 случаев
  • Кировоградская область - 2 730 случаев
  • Луганская область - 3 988 случаев
  • Львовская область - 31 639 случаев
  • Николаевская область - 9 027 случаев
  • Одесская область - 26 332 случаев
  • Полтавская область - 10 617 случаев
  • Ровенская область - 20 300 случаев
  • Сумская область - 12 776 случаев
  • Тернопольская область - 21 332 случаев
  • Харьковская область - 39 559 случаев
  • Херсонская область - 4 622 случаев
  • Хмельницкая область - 17 439 случаев
  • Черкасская область - 9 898 случаев
  • Черновицкая область - 23 296 случаев
  • Черниговская область - 9 367 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Украине растет число заболевших коронавирусом. И только по официальным данным оно подбирается к десяти тысячам в сутки. 

Как сообщала "Страна", в Италии, которая из "зеленой" зоны карантина украинского Минздрава перекочевала в "красную", готовятся к ужесточению карантина. В частности, в стране введут комендантский час.

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