Басманный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать из Украины Ирину Когут. Женщину обвиняют в торговле детьми.

Об этом сообщает РИА Новости.

"3 ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Когут Ирины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 127.1 УК РФ. В связи с объявлением Когут в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания Когут на территории РФ либо с момента ее экстрадиции на территорию РФ", - пояснила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Следствие считает, что по программе суррогатного материнства Когут родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин.



По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на платной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.



Резонансное расследование было начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. В детские дома на время следствия отправлены 11 младенцев.

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