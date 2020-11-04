Из-за распространения коронавируса в Турции, недавно сильно пострадавшей от землетрясения, введены новые ограничения.

Парикмахерским, бассейнам, концертным залам, ресторанам, кинотеатрам и другим публичным заведениям запретили работать после 22:00.

Как пишет Haberturk, об этом после заседания кабинета министров 3 ноября заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Также, по словам Эрдогана, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер в людных местах, включая рынки.

Глава государства призвал граждан избегать людных мест и не ходить друг к другу в гости.

Кроме того, президент отметил, что до конца года в Турции могут стать доступными одна или несколько вакцин, разработанных другими странами. Весной в стране, возможно, появится собственный препарат.

Эрдоган добавил, что из-за коронакризиса во втором квартале экономика страны испытала "ограниченный спад". При этом принятые в третьем квартале меры дали хороший результат.

"Благодаря решениям, принятым в третьем квартале, мы добились значительного восстановления. Объем промышленного производства и розничных продаж увеличился на 30%. Наш экспорт увеличился на 34%", - сказал Эрдоган.

Ранее "Страна" писала, что несмотря на связанный с эпидемией кризис туризма, в Турции ввели налог на проживание в отелях.

Мы также сообщали, что в сентябре страна ужесточил масочный режим.