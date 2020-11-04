Чеченское государственное агентство "Вести республики" опубликовало две карикатуры на французское издание Charlie Hebdo, чьи пародии на пророка Мухаммеда ранее показывал детям французский учитель, которому чеченец за это отрубил голову.

Картинки были опубликованы в Instagram агентства, однако соцсеть заблокировала публикацию.

"Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ", - указано в подписи к чеченским карикатурам.

На первом рисунке изображена змея с надписями "исламофобия" и Charlie Hebdo, ее держит за шею рука, в то время как она шипит на Коран. На второй карикатуре Charlie Hebdo здоровается за руку с членом террористической организации "Исламское государство". На сумке издания написано "сплетни" и "провокации", а из нее выглядывает змея.

"Мы уже не раз выступали на страницах нашего издания с решительным осуждением лицемерной политики французских властей! Подобные действия однозначно направлены на провокацию, а не на урегулирование сложившейся во Франции ситуации. Карикатуры на нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не имеют ничего общего со свободой слова и являются прямым оскорблением чувств мусульман по всему миру", - добавили авторы рисунков.

Напомним, первый ноябрьский номер французского еженедельного литературно-художественного журнала Charlie Hebdo вышел с провокационной карикатурой на обложке. На рисунке три танцовщицы "Мулен Руж" делают гранд-батман, держа в руках собственные улыбающиеся отрубленные головы.

Как сообщала "Страна", в Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, где в 2015 году двое братьев-джихадистов застрелили 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.