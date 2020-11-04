В греческих Афинах, в районе Вотаникос 2 ноября открылась первая официальная мечеть. Из-за строгих ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в ней пока немного посетителей. В первый день работы их было 18.

Об этом пишет сайт "Русские Афины".

С 3 ноября в связи с новыми мерами против распространения коронавируса на каждую молитву в мечеть будут допускать девять верующих. Торжественное открытие мечети, как сообщил ее совет директоров, состоится, когда это станет возможным в соответствии с развитием борьбы с пандемией.

В мечети будет постоянный штат государственных служащих. Двое из них - представители министерства образования и религий. На должность первого имама официально принят 49-летний Синди Мохамед Заки. Он гражданин Греции марокканского происхождения, свободно владеет греческим, арабским и французским языками и имеет ученую степень в области физики, математики и мусульманских исследований.

После создания в 1832 году королевства Греция строительство мечетей в греческой столице было запрещено. Запрет сняли только в текущем столетии: в 2006 году по инициативе министра образования и по делам религий парламент Греции одобрил закон о создании мечети в Афинах. Ее строительство началось в 2016 году.

Открытие планировали на июнь, но перенесли на осень в связи с эпидемией.

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