Прокуратура Испании завела новое дело в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса из-за того, что некоторые члены его семьи могли пользоваться "сомнительными кредитками".

Об этом сообщает Euronews.

Так, Прокуратура Верховного суда Испании начала новое расследование финансовой деятельности экс-короля Хуана Карлоса, который недавно покинул родную страну после начала расследований против него в Испании и Швейцарии.

Отмечается, что Верховный суд взял на себя ответственность за новое расследование после того, как испанская ежедневная онлайн-газета elDiario.es сообщила, что антикоррупционная прокуратура расследует предполагаемое использование бывшим королем, бывшей королевой Софией и некоторыми членами семьи кредитных карт, из-за которых ранее и началось преследование Карлоса.

В монаршей семье Испании отказываются комментировать ситуацию, но "надеются, что ситуация прояснится как можно скорее".

Известно, что после того, как Карлос отрекся от престола в 2014 году, оставив за собой титул короля, с 2016 по 2018 годы бывший глава государства продолжал пользоваться банковскими карточками, оформленными на чужое имя. Предположительно, это деньги ему поставил покойный король Саудовской Аравии Абдалла в 2008 году. Расследование об "откатах" Карлосу из Саудовской Аравии началось после проверок подозрительных финансовых операций в Швейцарии.

Напомним, в начале июня стало известно, что прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса Первого. Оно связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Как сообщала "Страна", Королевский дом Испании подтвердил появившиеся в начале августа сообщения о том, что бывший монарх страны Хуан Карлос I отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Также "Страна" писала, что бывший король Испании Хуан Карлос I отправился в Объединенные Арабские Эмираты после того, как против него открыли дело по факту коррупции.