Бывшего короля Испании и членов его семьи подозревают в использовании сомнительных кредитных карт
Прокуратура Испании завела новое дело в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса из-за того, что некоторые члены его семьи могли пользоваться "сомнительными кредитками".
Об этом сообщает Euronews.
Так, Прокуратура Верховного суда Испании начала новое расследование финансовой деятельности экс-короля Хуана Карлоса, который недавно покинул родную страну после начала расследований против него в Испании и Швейцарии.
Отмечается, что Верховный суд взял на себя ответственность за новое расследование после того, как испанская ежедневная онлайн-газета elDiario.es сообщила, что антикоррупционная прокуратура расследует предполагаемое использование бывшим королем, бывшей королевой Софией и некоторыми членами семьи кредитных карт, из-за которых ранее и началось преследование Карлоса.
В монаршей семье Испании отказываются комментировать ситуацию, но "надеются, что ситуация прояснится как можно скорее".
Известно, что после того, как Карлос отрекся от престола в 2014 году, оставив за собой титул короля, с 2016 по 2018 годы бывший глава государства продолжал пользоваться банковскими карточками, оформленными на чужое имя. Предположительно, это деньги ему поставил покойный король Саудовской Аравии Абдалла в 2008 году. Расследование об "откатах" Карлосу из Саудовской Аравии началось после проверок подозрительных финансовых операций в Швейцарии.
Напомним, в начале июня стало известно, что прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса Первого. Оно связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.
Как сообщала "Страна", Королевский дом Испании подтвердил появившиеся в начале августа сообщения о том, что бывший монарх страны Хуан Карлос I отправился в Объединенные Арабские Эмираты.
Также "Страна" писала, что бывший король Испании Хуан Карлос I отправился в Объединенные Арабские Эмираты после того, как против него открыли дело по факту коррупции.