Почтовая служба США не уложилась в сроки, отведенные судом для проверки отделений на предмет бюллетеней, которые еще не доставлены в избирательные комиссии. Также она не успевает доставить их к окончанию дня президентских выборов, как положено по правилам.

Об этом сообщает Fox News.

Вторник - последний день, когда бюллетени могут быть отправлены по почте, чтобы их подсчитали. Даже те штаты, которые принимают бюллетени после дня выборов, имеют жесткие сроки их приема. Однако в каждом отделении есть только один или два инспектора, и у них нет возможности лично проверить все отделение, отметили в службе.

Ранее федеральный судья столичного округа Колумбия потребовал от национальной почтовой службы США проверить отправку почтовыми отделениями в избирательные комиссии бюллетеней избирателей, которые уже проголосовали по почте.

Согласно оглашенным в суде данным, не были получены подтверждения о доставке в избирательные комиссии около 300 тысяч бюллетеней. Судья распорядился провести проверку до 15:00 вторника по восточному времени США и не позднее 16:30 доставить бюллетени в соответствующие избирательные комиссии.

Наблюдатели обратили внимание, что подтверждения о доставке не были получены в том числе и из таких важных для определения результатов голосования штатов, как Пенсильвания и Флорида. Всего их более десяти.

"Учитывая временные ограничения, установленные этим судебным постановлением, и тот факт, что почтовые инспекторы работают на общенациональной основе, ответчики не смогли ускорить ежедневный процесс проверки", - говорится в заявлении почтовой службы США.

Поступление бюллетеней с опозданием может задержать подсчет голосов и определение результатов выборов, против чего выступает действующий президент Дональд Трамп. Он накануне заявил журналистам: "Нельзя, чтобы это откладывалось на много дней или даже недель", поскольку результатов "ждет весь мир, вся страна".

Ранее "Страна" объясняла, когда могут объявить результаты выборов в США.

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