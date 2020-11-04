Вышгородский отдел полиции разыскивает двух без вести пропавших мужчин. Пустую лодку с заведенным мотором, в которой они отправились рыбачить, 31 октября нашли на берегу резиденции Виктора Януковича "Межигорье".

Об этом сообщается в Фейсбук полицейского подразделения.

Вскоре после обнаружения лодки правоохранители нашли еще и закрытый автомобиль, на котором приехали рыбаки.

Пропали Владимир Сидоренко 1969 года рождения и Владимир Солодчук, который чуть старше - 1966 года рождения. Сидоренко был одет в брюки и бушлат болотного цвета, а Солодчук - в брюки и куртку камуфляжной окраски, шапку темного цвета и резиновую обувь.

Ранее "Страна" рассказывала об исчезновении мужчины в лесу Черновицкой области.

Мы также сообщали, что в Киеве 13 водолазов искали пропавшего с лодки рыбака.