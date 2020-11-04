Около 18:00 30 октября в Польше при помощи видеорегистратора удалось заснять момент столкновения легкового автомобиля, который врезался в огромные почворезы трактора на дороге.

Латышское издание kriminal.lv сообщало об инциденте, однако подробностей не предоставило.

"Очевидец делится видео о том, как опасны тракторы в темное время суток", - указано в сообщении.

Так, на ролике видно, что машина едет по проселочной дороге в темное время суток при не очень хорошем освещении. Скорость при этом умеренная, благодаря чему и удалось избежать серьезных травм. В какой-то момент фары машины освещают трактор, двигающийся по встречной полосе, который волочит за собой огромные почворезы. Однако острые ножи почему-то находились не позади промышленного транспорта, а сбоку - как раз по ходу движения легковушки.

Благодаря относительно низкой скорости, на которой двигался автомобиль, ему удалось свернуть в кювет, а почворезы задели лишь лобовое стекло. Такие выводы можно сделать по размеренной речи водителя и пассажира, которые начинают обсуждать ситуацию перед тем, как видео обрывается.

Также кадры опубликовала один из латышских профилей в Instagram, пользователи которой подтверждают, что инцидент произошел в Польше. Многие комментаторы выражают свой ужас, очутись они в такой же ситуации, а другие просто шутят: "Тракторист-террорист".

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