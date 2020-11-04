Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 3 ноября был включен в объединенную энергосистему страны.

Об этом сообщает министерство энергетики Беларуси.



"В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сказали в ведомстве.

Речь пока идет о пробном подключении станции с последующим проведением испытаний.

В российском "Росатоме" поступление первых "атомных" киловатт-часов электрической энергии в единую энергосистему Беларуси назвали историческим событием, знаменующим начало атомной эры для республики.

"Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов. Несомненно, до ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы, но уже сегодня можно говорить об успехе проекта Белорусской АЭС, первой атомной станции поколения III+, сооруженной по российским технологиям за пределами России", - отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Проект АЭС-2006, на основе которого сооружалась Белорусская АЭС - один из самых востребованных на международном атомном рынке. Сегодня основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200 российского дизайна уже стали Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Китай и другие страны.

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября. Скорее всего, участие в мероприятии примет Александр Лукашенко.

Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа. После этого Латвия пригрозила, что прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска БелАЭС.

Как писала "Страна", в начале октября в Беларуси разрешили физические эксперименты на первом блоке АЭС.