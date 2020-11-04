В поселке Рожище Волынской области осудили несовершеннолетнего студента, который украл поросенка из местного сельскохозяйственного сообщества.

Об этом сообщает "Район.Рожище". со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Так, студент местного училища ночью проник на территорию фермы, завернул полуторамесячного поросенка стоимостью в тысячу гривен в пакет и пытался перелезть с ним через ограждение, однако по пути обратно его заметили и задержали.

Парень полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб, способствовал расследованию, и никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности, потому суд пошел на уступки и назначил подростку наказание в виде одного года испытательного срока.

Напомним, в Днепре мужчина решил украсть свинью у своего знакомого после конфликта и возникновения ревнивых мыслей.

Как сообщала "Страна", по двору Кропивницкой школы № 17 уже 19 лет свободно разгуливают козы, собаки и посторонние после кражи 700 метров ограждения в 2001 году.