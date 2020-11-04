"Франция всегда будет Францией". На обложке Charlie Hebdo танцовщицы с отрубленными головами. Фото
Первый ноябрьский номер французского еженедельного литературно-художественного журнала Charlie Hebdo вышел с провокационной карикатурой на обложке. На рисунке три танцовщицы "Мулен Руж" делают гранд-батман, держа в руках собственные улыбающиеся отрубленные головы.
Обложку редакция журнала представила в Фейсбук вечером 3 ноября.
Под карикатурой стоит подпись: "Франция всегда будет Францией". Пост в соцсети за пять часов с момента публикации собрал почти 30 тысяч лайков, причем почти пять тысяч пользователей отметили ее смеющимся лайком.
Очевидно, карикатурист намекнул на убийство учителя истории Самюэля Пати, которое произошло во Франции в середине октября. Тогда исламист, 18-летний чеченский эмигрант, обезглавил педагога за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
"Страна" разбиралась, какие последствия повлечет эта жестокая расправа.