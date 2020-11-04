Карикатурист высмеял смерть своего же соотечественника. Фото: Facebook/ CharlieHebdoOfficiel

Первый ноябрьский номер французского еженедельного литературно-художественного журнала Charlie Hebdo вышел с провокационной карикатурой на обложке. На рисунке три танцовщицы "Мулен Руж" делают гранд-батман, держа в руках собственные улыбающиеся отрубленные головы.

Обложку редакция журнала представила в Фейсбук вечером 3 ноября.

Под карикатурой стоит подпись: "Франция всегда будет Францией". Пост в соцсети за пять часов с момента публикации собрал почти 30 тысяч лайков, причем почти пять тысяч пользователей отметили ее смеющимся лайком.

Обложка свежего номера журнала

Очевидно, карикатурист намекнул на убийство учителя истории Самюэля Пати, которое произошло во Франции в середине октября. Тогда исламист, 18-летний чеченский эмигрант, обезглавил педагога за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 

"Страна" разбиралась, какие последствия повлечет эта жестокая расправа.

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