В Шевченковском районе Киева отец сдал полиции сына, который вместе с друзьями украл колеса у небрежно припаркованного автомобиля KIA.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Житель Шевченковского района очень удивился, когда на днях пришел домой и увидел колеса от автомобиля KIA. Сын заявителя и его новые друзья происхождение находки объяснить отказались, зато начали конфликтовать, поэтому он позвонил на линию 102", - указано в сообщении.

Прибывшие на место полицейские обратили внимание не только на колеса, но и на инструменты, при помощи которых, вероятно, колеса и были добыты. Инспекторы определили что накануне поступило заявление о краже колес автомобиля KIA, припаркованного по улице Елены Телиги.

В итоге трое подозреваемых были задержаны, а на место предполагаемого преступления вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

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