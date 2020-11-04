Зеленский против КС: провал блицкрига

Вчерашний день не стал днем публичной капитуляции президента в его борьбе с Конституционным судом, однако он продемонстрировал, что поражение Владимира Зеленского близко. Верховная Рада не только не приняла президентский проект об увольнении судей КС, но даже не рассматривала – причем не только в зале, но даже на заседании комитета, несмотря на то, что в нем (как и в остальных комитетах) преобладают "слуги народа".

То, что далеко не вся фракция поддерживает позицию президента, вчера было фактически озвучено публично. В отсутствие какого-либо решения от парламента "слуги" собрали подписи под обращением к судьям КС с требованием уйти в отставку – и этих подписей оказалось чуть более 150. В 240-членной фракции.

А ведь обращение – не постановление, это не юридический документ, за который потом может наступить юридическая же ответственность. Поэтому можно предположить, что из 150 депутатов, которые таким образом продемонстрировали верность президенту, за реальное постановление проголосовали бы далеко не все. Так что на самом деле это не демонстрация верности, а отмазка для Банковой.

Тем временем шансы на принятие варианта от спикера (фактическая отмена решения КС по е-декларациям без репрессий в отношении судей) растут: он прошел комитеты и может выноситься в зал. Хотя, в принципе, и этот вариант незаконен: в Конституции и других законах нет нормы об отмене Верховной Радой вердикта КС.

А вообще было бы правильнее перед принятием любого решения все-таки запросить мнение квалифицированных юристов, чтобы понять, почему КС принял свое решение. Ведь если закон о е-декларациях действительно антиконституционный, то нужно искать вариант, который не противоречит основному закону. Иначе любые решения будут временными и все равно окажутся отмененными.

Впрочем, пока Конституционный суд взял паузу, так и не вынеся решения по ряду резонансных вопросов, которые рассматривал в последние дни. Например, по закону о продаже земли и закону о тотальной украинизации. По одной версии, КСУ просто решил временно отключить "турборежим", подождав пока не стихнут страсти вокруг предыдущего вердикта. По другой - судьи торгуются с Офисом президента о некоем компромиссе или даже о своем возможном добровольном уходе в обмен на некие "плюшки". Какая из этих версий верна мы увидим в ближайшее время.

Готовит ли Порошенко переворот?

Вчера снова напомнил о себе бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания. Теперь уже не было никаких экскурсов в недавнюю историю – речь шла только о настоящем и будущем. По словам Жвании, в настоящем времени идет работа над тем, чтобы в ближайшем будущем устроить переворот. Причем участвуют в этом плане одновременно Петр Порошенко, Виталий Кличко и Дмитрий Разумков.

Согласно озвученной версии, именно эти трое должны стать главными фигурами новой власти после переворота: Кличко – президентом, Порошенко – премьером, Разумков останется спикером. Причем данная конфигурация уже якобы одобрена Джо Байденом и начнет реализовываться в случае его победы на президентских выборах.

Впрочем, если разобраться подробнее в рассказе Жвании, то описанный им план на звание "госпереворота" не тянет. В основном это уже не раз озвученный план дестабилизации ситуации через уличные протесты и информационные атаки, который должен привести к досрочным парламентским, а по возможности – и досрочным президентским выборам.

В такой версии ничего удивительного нет. И такой план сегодня, в связи с слабым результатом "слуг" на местных выборах и потенциальным конституционным кризисом действительно стал более реальным, чем казался летом.

Однако, даже если предположить, что досрочные выборы президента и парламента состоятся, то где хоть какая-то гарантия, что они будут успешными для "заговорщиков"?

Рейтинг Кличко сейчас в районе нескольких процентов (также как и его партии). А каким образом Порошенко может стать премьером вообще не очень понятно.

Ссылка на то, что его "Евросолидарность" показала хорошие результаты на Галичине, означает только возможность создания новой ГДР – "Галицкой демократической республики". Ни Центр, ни – тем более – Восток и Юг голосовать за "ЕС" не станут. Они в случае, если не будет выбора, скорее даже второй раз проголосуют за Зеленского, но не за Порошенко.

Поэтому легального пути для возвращения экс-президента к власти нет.

Остается только один - нелегальный. То есть - государственный переворот.

Насколько такой сценарий реальный зависит не только от желания Порошенко и контрдействий власти, но и от позиции Запада, от которого зависит международное признание или не не признание антиконституционной смены власти. И это больший вопрос. Ведь все понимают, что очередной Майдан в Украине может вновь запустить процесс распада страны, как это уже было в 2014 году. И Запад от этого точно не выиграет.

Коронавирус: штрафы за маски и карантин выходного дня

Минздрав заявил о приближении коронавирусной катастрофы. Вчера был установлен очередной антирекорд по заболеваемости – 8899 новых больных, – который уже совсем недалеко от показателя 9,5 тысяч, то есть той планки, при которой первоначально обещали ввести полный локдаун. Сейчас эту планку отодвинули до 15 тысяч, но одними манипуляциями с цифрами проблему не решишь. Поскольку из большинства регионов уже приходит информация, что система здравоохранения трещит по швам от переполненности инфекционных отделений.

Парламент отреагировал на новости от Минздрава решением ввести штрафы за отсутствие или неправильное ношение маски в общественных местах. Собственно, штрафы уже были, но не вводились решением Верховной Рады и потому особо не действовали. Теперь же принято более реальное решение: 170 грн с человека, 3,4 тысячи – с заведения (если нарушителя обнаружили в частном заведении), причем – без решения суда.

Одновременно с этим пошли слухи о введении "карантина выходного дня" – то есть закрытии в выходные всех общественных мест, предназначенных для отдыха (рестораны, фудкорты и т. д.).

Все это, в принципе, понятные решения, призванные усилить меры безопасности без введения полного локдауна и повторной остановки экономики, на которые уже пошли некоторые более богатые страны. Однако от Рады ждут не только этого.

Министр здравоохранения Максим Степанов вчера сказал определенно: даже количество коек не будет иметь значения, если будет нехватка врачей. И вот над решением этой проблемы парламент должен сосредоточиться в первую очередь.

Необходимо перестать тратить деньги из коронавирусного фонда на сериалы и дороги, чтобы стимулировать всех, кто имеет диплом, работать в больницах. Кроме того, необходимо ввести курсы по ускоренной подготовке медперсонала, который будет специализироваться только на помощи больным коронавирусом.

Пора, наконец, понять, что нужна не видимость борьбы с эпидемией, а настоящая борьба. А для этого нужна мобилизация ресурсов, как во время Великой Отечественной.

Ветка киевского метро – за полвека

Сразу после выборов стали известны планы киевской мэрии по развитию городской инфраструктуры. В частности, по развитию метрополитена – самой главной транспортной артерии Киева. Вчера Институт генерального плана столицы сообщил, что подготовлен план строительства новой, четвертой ветки метро – с Троещины до Жулян и дальше до Окружной. Построить ее планируют за 50 лет.

Конечно, это масштабный и дорогой проект. Но – 50 лет! Линия метро с Оболони до Теремков, прорезающая весь город с севера на юг, строилась с начала 1970-х до 2013 года, то есть 40 лет, а ведь этот период вместил в себя мегакризис 90-х, когда не строили вообще ничего. И неужели за прошедшие с 70-х годов прошлого века техника осталась на том же уровне?

А ведь есть города, где открывают по две станции метро в год. Допустим, Москва для нас сейчас не пример, но можно посмотреть на Париж, где целые ветки метро построены самым экономным способом – над проезжей частью улиц. Выглядит это не очень эстетично, но зато в городе, по количеству населения приблизительно равном Киеву, есть 16 веток метро с 302 станциями и нет проблем добраться на метро практическую в любую его точку.

Парижскому метрополитену 120 лет, что означает, что там строили по две с половиной станции в год, даже если не вычитать две мировых войны. Так почему же для того, чтобы построить 22 станции в Киеве, нужны 50 лет?