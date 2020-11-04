В Днепропетровской области при помощи спецназа полиции были задержаны трое иностранцев, которые цинично грабили пожилых людей в разных регионах, путем обмана добывая сбережения и ценности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

"Злоумышленники путешествовали по регионам Украины и подыскивали лиц пожилого возраста, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье, потом просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли", - указано в сообщении.

Задержания, для которого пришлось организовать целую спецоперацию, произошло еще 30 октября в Никополе Днепропетровской области. Трое мужчин в возрасте 20,22 и 33 лет перевозили в машине сувенирные гривны, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Ранее было известно о совершении подобных преступлений в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях, в столице и других населенных пунктах. Всего известно о примерно 50 таких случаях, сейчас полиция ищет прочие инциденты с их участием.

Отмечается, что в Николаевской области на грабителей пожаловалось две женщины 70 и 78 лет в Южноукраинске и Первомайске. У одной из них подозреваемые украли 25 тысяч гривен, у другой - примерно 20 г золотых украшений. Первая пострадавшая обратилась в полицию, как только рассмотрела на деньгах надпись "сувенир".

"Аферисты действовали очень цинично. Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, общались, говоря, что с товарищами занимаются продажей одежды и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату. Делали вид, что придают значения чистоте и порядочности хозяев. Таким образом входили в доверие к людям, а потом звонили сообщникам и сообщали, что нашли бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть. Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву", - заявил глава Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 3 ст. 185 УК "Кража, совмещенная с проникновением в жилище", за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Видео: YouTube / Нацполиция

Напомним, в Киеве спецназ полиции штурмовал квартиру интернет-мошенника, который, обманув около 200 человек, "заработал" более 8 миллионов гривен. При задержании преступник выстрелил в правоохранителя, он госпитализирован.

Как сообщала "Страна", правоохранители Киевской области задержали вооруженного бандита на месте совершения разбойного нападения на предпринимателя. Также установлен его сообщник. Оба родом с Ближнего Востока.