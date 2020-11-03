В московском Театре имени Ермоловой отменили все запланированные на ноябрь спектакли с известным российским актером и режиссером Олегом Меньшиковым.

Об этом сообщается на странице театра в Instagram.

Отмечается, что спектакли отменили "по причине состояния его здоровья", более подробной информации пока что нет.

"Билеты на спектакли "Игроки" 12 ноября, "Макбет" 15 ноября, "1900" 18 ноября, "Оркестр мечты. Медь" 24 ноября, "Из пустоты…(восемь поэтов)" 27 ноября подлежат возврату. Средства за электронные билеты, приобретенные на нашем официальном сайте www.ermolova.ru, вернутся автоматически на карту, с которой прошла оплата. Билеты, купленные в кассе, подлежат возврату в кассу театра по 6 декабря включительно", — указано в сообщении.

Напомним, в 2019 году известный российский актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из московских больниц. В театре Ермоловой опровергли информацию о том, что причиной госпитализации Меньшикова стало злоупотребление алкоголем, а настаивают на том, что артист находился на плановом обследовании, до которого у него "никак не доходили руки".

Как сообщала "Страна", народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин попал в московскую больницу.