Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который, как ранее предполагалось, лечится в клинике от депрессии, будет прооперирован в ближайшие часы в связи с мозговым тромбом.

Об этом во вторник, 3 ноября, со ссылкой на личного врача спортсмена Леопольдо Луке передает Sky News.

"Мы собираемся оперировать сегодня. Он в сознании, все понимает и согласен с (хирургическим) вмешательством", - заявил медик.

По его словам, так называемая субдуральная гематома могла быть связана с травмой головы, в результате которой и образовался сгусток крови в мозге.

Напомним, ранее сообщалось, что Марадона, несмотря на госпитализацию, все еще намерен вывести свою "Химнасию" в ближайшее воскресенье на матч первенства Аргентины против "Велеса".

Также представитель бывшего капитана аргентинской сборной утверждал, что Марадона плохо себя чувствовал на протяжении целой недели, "грустил, отказывался принимать пищу".