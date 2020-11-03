Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападения в австрийской столице Вене, которые унесли жизни шести человек.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил корреспондент Jerusalem Post со ссылкой на заявление террористов.

Вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани. В сообщении говорится, что Аль-Албани совершил теракт 2 ноября.

Напомним, вечером во вторник, 2 ноября, в шести разных местах Вены террористы атаковали мирных жителей столицы. Правоохранители застрелили одного из нападавших.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц отметил исламистский характер теракта добавив, что "это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварами".

Ранее мы писали о том, что думают о теракте выходцы из Украины и России, которые на данный момент проживают в Вене.