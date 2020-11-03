В Казани состоялся первый полет модернизированного Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации Объединенной авиастроительной корпорации, испытания завершились на аэродроме КАЗ имени Горбунова. Полет ракетоносца-бомбардировщика проходил на высоте шести километров и длился два с половиной часа.

Экипаж проверил работу всех новых систем, радиоэлектронного оборудования и протестировал работу нового серийного двигателя НК-32-02.

Отмечается, что нарушений зафиксировано не было. Ту-160М – стратегический ракетоносец- бомбардировщик. Первый опытный самолет был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации.

Видео: YouTube / everything everything

В то же время, по информации "РИА Новости", два бомбардировщика Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета, преодолев 20 тысяч км за 25 часов. На ряде этапов маршрута на их сопровождение поднимались иностранные самолеты.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Полет длился около 12 часов.

Как сообщала "Страна", в рамках учений "Славянское братство-2020" был совершен пролет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вдоль границ Беларуси.